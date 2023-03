Donald Tusk w ogniu krytyki po pomyśle "babciowego". "Potrafi dużo obiecać"

Lider PO spotkał się w środę wieczorem z mieszkańcami Częstochowy. W swoim wystąpieniu dużo uwagi poświęcił kwestii kryzysu demograficznego oraz sprawom związanym z macierzyństwem i finansowaniu przez państwo procedury in vitro.

Donald Tusk ogłosił kolejny punkt programu Koalicji Obywatelskiej. - Nazwaliśmy go tak, żeby łatwiej się o tym dyskutowało - "babciowe" - powiedział.

Mówił, że kobiety po urodzeniu dziecka i "po tych najważniejszych pierwszych tygodniach i miesiącach" bardzo często chciałyby wrócić do pracy.

- Chciałyby, ale nie mogą, bo żeby pójść do pracy po urlopie macierzyńskim czy nawet w jego trakcie i jeśli chcą, to nie mogą głównie dlatego, ponieważ nie ma z kim zostawić dziecka, albo nie ma pieniędzy na to, żeby zapłacić za żłobek - stwierdził Tusk.