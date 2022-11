Dr Janusz Janowski, dyrektor Zachęty: Najgłębszym kryterium sztuki jest piękno

„Kulisiewicz. Lapidarne piękno” – to pierwsza od lat tak duża, monograficzna wystawa tego artysty w Zachęcie. Jaka główna myśl, idea przyświeca tej ekspozycji?

Nadrzędną ideą organizacji tej wystawy było przedstawienie polskiego twórcy nowoczesnego, dla którego piękno w rozumieniu klasycznym było istotnym elementem wyrazu i którego twórczość, dzięki tej właściwości, stanowi swoisty punkt zwrotny rozwoju polskiej sztuki współczesnej.

Które z prac, jakie znajdą się na wystawie, chciałby Pan szczególnie wyróżnić?

Na wystawie prezentowanych będzie kilkaset prac artysty. Na każdym etapie artystycznej drogi Kulisiewicza pojawiały się dzieła doniosłe dla jego indywidualnego rozwoju artystycznego, a także dla rozwoju charakteryzującego jego twórczość lapidarnego rysunku. Na pewno będą to portrety, wśród nich profilowy portret z pierwszego okresu jego twórczości, z roku 1938, zatytułowany „Głowa dziewczynki” z kolekcji prywatnej. Należy on do cyklu portretów, które artysta wykonał w Szlembarku sangwiną (czerwonobrunatna kredka – red.), dzięki czemu struktura formalna prac tej serii rozbudowana została o aspekt chromatyczny. Już wówczas zarysowała się, tak charakterystyczna dla Kulisiewicza, lapidarność ujęcia, a także pojawiająca się niekiedy potrzeba rozbudowy swojej wizji o kolor. Doskonałą egzemplifikacją tych cech stylistycznych jest jedno z arcydzieł Kulisiewicza zatytułowane „Głowa dziewczynki” z cyklu Meksyk z 1959 roku z Muzeum Narodowego w Warszawie. Do wskazanych szczególnych prac dodał bym jeszcze dwa wspaniałe portrety: klasyczną w wyrazie „Głowę dziewczynki” z cyklu Indie z roku 1973 z kolekcji prywatnej i sumującą niejako wszystkie tropy formalnych poszukiwań wspaniałą „Głowę dziewczyny” z cyklu Indie, datowaną na drugą połowę XX w., ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku.