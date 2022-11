Dręcz sobie zwierzęta, ale nie głosuj na PiS!

W sieci zawrzało. Andrzej Stasiuk, ulubieniec Gazety Wyborczej, Tygodnika Powszechnego, TVNu, Polityki i Newsweeka oświadczył, że za młodu dręczył zwierzęta. Żeby było tego mało, Stasiuk dodał, że było to działanie zupełnie „normalne”. Typowe dla „chłopców ciekawych świata”. Oburzenie się rozlało. Pytanie tylko, ile potrwa?

Co by nie mówić, Stasiuk swoimi słowami złamał jedno z największych tabu środowiska, w którym od lat trwa, które go wspiera, które wyniosło go na ołtarze. Czy pisarz ten faktycznie stanie się teraz persona non grata? Odpowiedź na to pytanie wiele mówi o standardach, jakie na wspomnianych „salonach” panują.

Co wolno Stasiukowi…

Wszystko wskazuje na to, że Stasiukowi za jego słowa włos z głowy nie spadnie. Oczywiście, mamy do czynienia z typową dla dynamiki socialmediów awanturą, tekstami pisanymi pod „kliki”, głosami potępienia etc., jednak wygląda na to, że będzie to chwilowa „burza”, która za jakiś czas zniknie, przykryta „poważniejszymi” sprawami, takimi jak kolejny, zmanipulowany cytat z Kaczyńskiego. Natychmiast zresztą pojawił się szereg głosów w obronie pisarza. Mogliśmy dowiedzieć się, że traktowanie słów Stasiuka poważnie, świadczy o nas jak najgorzej. Po prostu daliśmy się nabrać na pozę pisarza, który znowu sobie z nas zakpił. Odegraliśmy rolę w jego teatrzyku, złapaliśmy haczyk jego prowokacyjnej, a jednocześnie sztucznej autokreacji. Po prostu Stasiuk wsadził kij w mrowisko, wręcz ewokował dany temat, żeby móc na nowo przypatrzeć się polskiej rzeczywistości i obecnych w niej patologiom. To dość standardowy sposób obrony znanych ludzi, polegający na przerzuceniu winy na odbiorców, którzy nie są w stanie dostrzec „głębi” działań danego autorytetu. Oczywiście to, czy ktoś może sobie pozwolić na tego typu prowokacje, jest uzależnione od jego wcześniejszej pozycji. Wystarczy sobie wyobrazić, co by było, gdyby na takie „mądrości” jak Stasiuk zdecydował się ktoś z prawicy. Tutaj histeria trwałaby zapewne miesiącami, media związane z PO grzałyby temat tak długo jak się da, zaś na Facebooku pojawiłaby się moda na nakładki „nie dręczę zwierząt”. Nieuczciwością byłoby jednak stwierdzić, że nie było realnych głosów oburzenia na znanego pisarza, w tym także takich, które wskazywały, że nawet jeśli to prowokacja, to, delikatnie rzecz ujmując, nie była ona „na miejscu”.

Tego by mu nie wybaczyli