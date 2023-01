Drugie miejsce Polaków w Zakopanem. Thomas Thurnbichler: Zabrakło niewiele

Polacy wystąpili w składzie Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła. Po pierwszej serii prowadzili z przewagą 2,9 punktów nad Austrią i 15 punktów nad Niemcami. W drugiej serii niestety lepiej zaprezentowali się Austriacy, którzy zwycięstwo zawdzięczają przede wszystkim świetnemu skokowi Michaela Hayboecka na odległość 138 metrów. Ostatecznie "biało-czerwoni" przegrali rywalizację z Austrią zaledwie o jeden punkt. Trzecie miejsce zajęli Niemcy.

Drugie miejsce Polaków w Zakopanem. Thomas Thurnbichler: Zespół wykonał dobrą pracę

Jestem bardzo zadowolony z występu naszych zawodników. Niewiele brakowało, abyśmy pokonali moich rodaków z Austrii. Po wczorajszych kwalifikacjach, zespół wykonał dobra pracę. Udało się wyeliminować błędy, zawodnicy potrafili wdrożyć w swoje skoki uwagi, które im przekazaliśmy.

Thomas Thurnbichler: Paweł Wąsek nie zawiódł

W Polsce zainteresowania skokami narciarskimi jest bardzo duże. Jak radzę sobie z popularnością i cała otoczką? Skoki wymagają wiele pracy nie tylko fizycznej, ale też mentalnej, także poza skocznią. To wszystko jest ciągły proces. Zaufałem dziś Pawłowi Wąskowi i mnie nie zawiódł. Stanął na wysokości zadania, poprawił to, co w piątek się mu nie udawało w treningach oraz kwalifikacjach. Oddał dwa poprawne skoki, przyczynił się do zajęcia przez reprezentację Polski drugiego miejsca - podsumował zawody w Zakopanem na antenie TVP Sport Thomas Thurnbichler.