Duży spadek zakażeń grypowych i grypopodobnych. Liczba infekcji zmniejszyła się o blisko 60 tysięcy

Spadek zachorowań na grypę

„Zapadalność jest już na poziomie 73/100 tys., gdy jeszcze 2 tygodnie temu przekraczała 115/100 tys.” – zaznaczył Adam Niedzielski we wpisie na Twitterze.

Szef resortu zdrowia poinformował, że w minionym tygodniu liczba zakażeń grypowych i grypopodobnych zmniejszyła się do 194 tys. Dodał, że jest to spadek o blisko 60 tys.

Ile zachorowań było wcześniej?

Dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego mówią, że od 1 do 7 stycznia było 306 637 przypadków grypy i jej podejrzeń, a od 8 do 15 stycznia – 252 837. Łącznie to 559 474.