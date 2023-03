Ed Sheeran płacze, mówiąc o chorobie żony. "Spirala strachu, depresji i niepokoju". Już wkrótce dokument o życiu muzyka

Trudne chwile Eda Sheerana. Choroba żony go złamała

"W ciągu miesiąca moja ciężarna żona dowiedziała się, że ma guza, bez możliwości leczenia, aż do porodu. Mój najlepszy przyjaciel Jamal , mój brat, zmarł nagle, a ja stanąłem przed sądem, broniąc mojej uczciwości. Krążyłem po spirali strachu, depresji i niepokoju. Czułem się, jakbym tonął, z głową pod powierzchnią, patrząc w górę, ale nie będąc w stanie przebić się, by zaczerpnąć powietrza" - wyznał piosenkarz.

Dokument o Edzie Sheeranie

Niedługo światło dzienne ujrzy dokument o życiu Eda Sheerana "The Sum Of It All". Będzie go można zobaczyć na platformie Disney Plus. Już dostępna jest zapowiedź produkcji. Widzimy w niej urywki z życia muzyka, a w jednej ze scen Ed Sheeran zalewa się łzami. "Stan Cherry był naprawdę zły" - słychać głos muzyka, który wspomina też o zmarłym przyjacielu.