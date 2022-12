Estonia zadziwia wieloma atrakcjami. Tak jest w Estonii zimą. Zwiedzamy stolicę Estonii - Tallinn i okolice - WIDEO

Estonia to najwyżej położony geograficznie kraj z tzw. trójki państw bałtyckich - Litwy, Łotwy i właśnie Estonii. Mimo odległości to zaledwie ok. 90 minut lotu z Warszawy do Tallinna. Loty oferuje nasz państwowy przewoźnik, czyli PLL LOT. Do wyboru mamy kilka rejsów dziennie. Lotnisko w Tallinnie jest położone bardzo blisko centrum. Można śmiało założyć, że przeprawa po wylądowaniu i dotarcie do hotelu nie zajmie nam więcej niż 30-45 minut.