Eurosport Player kończy działalność. Co z subskrypcjami? Gdzie oglądać Austrialian Open?

Eurosportplayer.pl i aplikacja Eurosport Player kończą działalność. Możesz nadal cieszyć się treściami sportowymi z Eurosportu w serwisie Player.pl. Koniec działania Eurosport Playera w Polsce oznacza, że od teraz w jednym serwisie streamingowym otrzymasz dostęp zarówno do treści rozrywkowych, jak i sportu, który kochasz. Nadal będziesz mógł cieszyć się wszystkimi naszymi artykułami sportowymi na Eurosport.pl, z mnóstwem najnowszych wiadomości, wyników i artykułów sportowych, ale płatne treści wideo nie będą już dostępne - podkreślono w komunikacie Warner Bros. Discovery.

Zmiany zbiegły się z wielkoszlemowym turniejem tenisowym Australian Open, który jest rozgrywany między 16 a 29 stycznia. Player informuje, że pakiet gwarantuje dostęp do dodatkowych, równoległych stream'ów z najważniejszych wydarzeń sportowych. Jeśli nie są to transmisje na kanałach linearnych Eurosport 1 i Eurosport 2, to przekaz jest dostępny bez reklam.