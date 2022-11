Euzebiusz Smolarek specjalnie dla nas: Na Arabię Saudyjską wystarczy w ataku tylko Robert Lewandowski

Wybiera się pan do Kataru, żeby zobaczyć jakiś mecz mistrzostw świata?

Zdecydowanie nie. Miałem zaproszenie, ale nie skorzystałem.

Dlaczego? Przecież w sezonie 2011-2012 występował pan w katarskim klubie Al-Khor.

Tak, ale nie wspominam tego okresu zbyt miło. Grałem tam przez pół roku w sezonie letnim, podczas meczów było naprawdę upalnie, nie odpowiadało mi to. Ale najbardziej nie odpowiadało mi to, co się działo poza stadionami.

O czym chce pan opowiedzieć?

Widziałem to, co się działo dookoła. To był dla mnie szok jak traktuje się ludzi, robotników. Moja żona i dzieci też nie mogły się zaaklimatyzować, dlatego dosyć szybko opuściliśmy Katar. Gdy grałem w tym kraju, było już po decyzji przyznającej Katarowi organizację mistrzostw świata. Zaczynano budować stadiony, widziałem tragedie naprawdę wielu ludzi.

Nie jest pan przychylny decyzji o organizacji mistrzostw świata w Katarze?

Oczywiście, że nie. Stadiony, które mogą pomieścić 60 tysięcy widzów nie są wypełniane w całości, zostały wybudowane na tragedii wielu ludzi. Na mecze przychodzi około 40-45 tysięcy widzów. W każdym innym kraju, obiekty wypełniałyby się w całości podczas mistrzostw świata. Nie podoba mi się też i nie akceptuję tego, że piłkarze nie mogą wyjść na mecze z opaskami One Love, symbolizującymi wsparcie dla osób LGBT. To jest absurd, że grożono kapitanom zespołów żółtymi kartkami za okazanie takiego wsparcia.