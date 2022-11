Henryk Kasperczak specjalnie dla nas: Piłka nas męczy a nie łączy

Po meczu z Meksykiem (0-0), odczuwa pan niedosyt, czy uważa, że jeden punkt to sukces reprezentacji Polski?

Patrząc na przebieg gry, ten jeden punkt na pewno nie jest stratą. Spotkanie było wyrównane, z lekką przewagą Meksyku. Punkt trzeba szanować, tym bardziej, że zupełnie niespodziewanie Arabia Saudyjska pokonała Argentynę (2-1). Wszystkie cztery drużyny mają teraz szansę na wyjście z grupy.

To nie był jednak najlepszy mecz w wykonaniu reprezentacji Polski

Na pewno nasza drużyna nie zagrała tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Muszę przyznać, że jest duży problem.

Jakie problemy dostrzega pan w polskiej drużynie?

Kilka elementów, między innymi ustawienie zespołu nie jest najlepsze. Gramy tylko jednym Robertem Lewandowskim z przodu. To jest piłkarz światowej klasy, a zupełnie go nie wykorzystujemy, zostawiając gdzieś na środku boiska. Prawie w ogóle nie otrzymuje podań. Nie ma porównania z tym jak funkcjonuje w kadrze, a jak teraz w Barcelonie, czy wcześniej w Bayernie Monachium. Koncepcja gry kadry powinna być zdecydowanie bardziej dopasowana do jego umiejętności.