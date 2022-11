Jacek Gmoch specjalnie dla nas: Apeluję, żeby nie wbijać szpil. Lewandowski to nie jest maszyna!

Reprezentacja Polski bardziej zdobyła jeden punkt, czy straciła dwa remisując z Meksykiem 0-0?

Przede wszystkim ważne, że nie przegraliśmy pierwszego meczu na turnieju. To niezwykle istotne w kontekście walki o wyjście z grupy. Tym bardziej, że zupełnie nieoczekiwanie Arabia Saudyjska pokonała Argentynę (2-1). Można powiedzieć, że w polskiej grupie "narobiło się".

Ale chyba żałuje pan niewykorzystanego rzutu karnego przez Roberta Lewandowskiego w 58. minucie.

Ale, czy Robert Lewandowski to jest maszyna? Apeluję, żeby się trochę opamiętać. W Barcelonie też nie wykorzystał rzutu karnego. Nie mówiłbym o tym, że zawiodły nerwy. Powiem więcej, system nerwowy, który on posiada jest absolutnie godny uznania. To, że gra na tak wysokim poziomie od długiego czasu zasługuje na najwyższe uznanie.

Kapitan reprezentacji Polski miał znakomitą okazję, żeby zdobyć swoją pierwszą bramkę na mistrzostwach świata. Wydaje się, że lepszej okazji może nie być?

Robert jest jednym z najlepszych zawodników na świecie. W historii futbolu było już kilku wielkich piłkarzy, którzy jedenastek na dużych turniejach też nie wykorzystywali. Takie jest piękno piłki nożnej, nie wszystko da się przewidzieć.