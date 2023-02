Fernando Santos zapisał tych piłkarzy w swoim notesie? Michał Żewłakow specjalnie dla nas: Ja bym tak zrobił

Ma czego żałować Legia Warszawa. Po remisie Rakowa Częstochowa w Mielcu ze Stalą, zespół ze stolicy w przypadku zwycięstwa z Cracovią mógł zmniejszyć straty do lidera do zaledwie pięciu punktów. Remis przy Łazienkowskiej spowodował jednak, że na szczycie tabeli nic się nie zmieniło.

Nawet gdyby Legia wygrała z Cracovią, to Raków jest takim zespołem, który pokazuje, że kryzysów w trakcie sezonu właściwie nie ma. Klub z Częstochowy może mieć jedno lub dwa potknięcia, ale później wraca do swojej dobrej dyspozycji. Jestem bardzo ciekawy jak Raków zaprezentuje się w najbliższych pięciu kolejkach, dogonić go byłoby dla Legii czymś naprawdę wspaniałym. Nie ulega jednak wątpliwości, że zadanie będzie niezwykle trudne.

Być może u piłkarzy Legii za szybko pojawiła się myśl, że w każdej kolejce będą odrabiać straty do zespołu prowadzonego przez Marka Papszuna?

Piłkarze Legii nie powinni wyliczać, ile punktów trzeba jeszcze nadrobić, by dogonić Raków, ale bardziej powinni się skupić na wygraniu każdego następnego meczu, tym bardziej na własnym stadionie. A Legia grała z rywalem, z którym we wcześniejszych spotkaniach potrafiła sobie radzić w Warszawie. Okazało się jednak, że nie jest łatwo grać z przeciwnikiem, który ustawił się nisko w obronie. Do tego doszły proste błędy. Pierwsza bramka, to był ewidentny prezent dla Cracovii, co też pokazuje, że nasza liga jest nieprzewidywalna. Będę się trzymał stwierdzenia, że jedynym przewidywalnym klubem w Ekstraklasie jest Raków Częstochowa.