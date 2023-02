Finał plebiscytu sportowego Polska Press Grupy

Największy w Polsce Plebiscyt Sportowy

Zwycięzcy z regionów w ogólnopolskim finale

Głosowanie prowadzone było najpierw na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, a następnie na szczeblu krajowym. Wielki finał ma charakter ogólnopolski, gdyż plebiscyt odbywał się również na szczeblu lokalnym i organizowały go redakcje dzienników regionalnych Polska Press we wszystkich województwach w kraju. I to właśnie zwycięzcy z regionów w każdej kategorii awansowali do ogólnopolskiego finału, którego pięknym i podniosłym zakończeniem będzie uroczysta gala, która odbędzie się już w sobotę w Centrum Olimpijskim w Warszawie.