Franciszek Pieczka na starych zdjęciach. Rodzina nie pozwalała mu skapcanieć! Tak się zmieniał serialowy Gustlik

Franciszek Pieczka - Gustlik przede wszystkim

Kochał kino od dziecka. Urodził się 10 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i w jego maleńkiej śląskiej wsi nie było sali kinowej. Chodził więc kilka kilometrów do Wodzisławia Śląskiego, by oglądać filmy. Już wówczas marzył o byciu aktorem, chociaż ojciec uważał kino za "świństwo, deprawację i bezbożność" - za wyprawę do czeskich Petrovic w 1938 roku, by zobaczyć "Znachora", Franciszek dostał od rodziciela lanie pasem na goły tyłek. Ale najpierw pomagał rodzicom w gospodarstwie, był organistą w kościele i górnikiem. W kopalni robił przekopy: