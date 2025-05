French Open. Hubert Hurkacz wkracza dziś do gry. Magdalena Fręch walczy o drugą rundę

W stolicy Francji rozstawiony jest z numerem 30., a jego rywalem będzie Joao Fonseca. 18-letni Brazylijczyk w światowym rankingu zajmuje 63. miejsce, ale zasłużył już na miano wschodzącej gwiazdy. W 2023 roku wygrał juniorski US Open, natomiast w listopadzie ubiegłego roku Next Generation ATP Finals - imprezę dla ośmiu najlepszych tenisistów poniżej 20. roku życia. W przeszłości wygrywali ją m.in. obecny lider rankingu Włoch Jannik Sinner (2019) i najlepszy we French Open 2024 Hiszpan Carlos Alcaraz (2021).