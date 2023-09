Gang produkujący i handlujący amfetaminą rozbity przez CBŚP. Amfetamina była ukrywana w lodówce

Policjanci z Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie zajmowali się produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu narkotyków, przede wszystkim amfetaminy. Według śledczych tylko w ciągu 10 miesięcy mogli oni wprowadzić na Śląsku ponad 100 kg nielegalnych substancji.

Na polecenie prokuratora Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego…

Grupa przestępcza rodzinnie związana

W skład grupy wchodziły osoby mające ze sobą także związki rodzinne, co niewątpliwie wpływało na hermetyczność gangu. Wszystko wskazuje na to, że członkowie grupy mieli określone role. Były osoby odpowiedzialne za logistykę, produkcję narkotyków, czy ich sprzedaż.

Policjanci CBŚP zatrzymali 4 osoby podejrzane o organizowanie wbrew przepisom ustawy przekraczania granicy państwowej z Białorusi do Polski i dalej do Europy Zachodniej. Nielegalni migranci byli…

Pierwsze uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą policjanci CBŚP przeprowadzili na terenie Śląska i Wielkopolski, gdzie zatrzymali w ramach śledztwa 9 osób i jedną poszukiwaną w celu doprowadzenia do zakładu karnego. Podczas akcji funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli 1,8 kg amfetaminy oraz marihuanę.

Areszty dla całej dziewiątki

Zatrzymani - w wieku od 24 do 60 lat - zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania substancji psychotropowych. Dodatkowo dwóm osobom grozi odpowiedzialność za kierowanie tym gangiem. Tego typu przestępstwa zagrożone są karą pobawienia wolności do lat 15.