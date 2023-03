Igor Gorzkowski odkrywa Tyrmanda. Jakież to miejscami celne!

„Życie towarzyskie i uczuciowe” Leopolda Tyrmanda to wielkie tomiszcze zawierające panoramę postaci i sytuacji. Wraz z głównym bohaterem, redaktorem Andrzejem Felakiem, zwiedzamy świat elit umysłowych i urzędowych Polski lat 50. Polski jeszcze stalinowskiej i tej z czasów odwilży, w której jednak śladów niedawnej przeszłości mamy aż nadto, a system pozostaje co do mechanizmów ten sam. Tyrmand nie był w stanie tej swojej powieści wydać w PRL – z powodu cenzury. Dlatego wyemigrował w roku 1965 na Zachód.

Smaki miejsc, smaki epoki

Tekst prawie nie bywał adaptowany na potrzeby teatru, choć pamięta się inscenizację z Teatru Nowego Praga z roku 2007. Tym razem sięgnął po niego Igor Gorzkowski, reżyser uważny i przenikliwy. W swoim Teatrze Ochoty oferuje nam kameralne spektakle, swoje i nie swoje, w których kolejne, dobierane przez niego, piątki młodych aktorów odkrywają przed nami najróżniejsze zakamarki najróżniejszych światów.