Igrzyska olimpijskie, piłkarskie mistrzostwa w krajach niedemokratycznych: Chiny, Katar, Rosja, III Rzesza. Czym jest sportswashing?

Startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Tym razem mundial odbywa się w małym arabskim emiracie - Katarze. Od samego początku wybór tego gospodarza wzbudzał je ogromne kontrowersje, a czas przygotowań do mistrzostw tylko je wzmocnił. To nie pierwszy przypadek globalnej imprezy sportowej, która ma miejsce w kraju oskarżanym o łamanie praw człowieka i wykorzystującym sport do „wybielania się” w oczach globalnej opinii publicznej.