Ile lat mają Niemcy na przygotowanie się do wojny? Generał podał liczbę

Niemcy muszą być gotowe do wojny. Ile mają czasu?

Zdaniem generała „nie oznacza to, że dojdzie do wojny”. – Ale jest to możliwe. A ponieważ jestem wojskowym, mówię: za pięć lat musimy być gotowi do wojny” – podkreślił generalny inspektor Bundeswehry w wywiadzie dla gazety „Welt am Sonntag”.

Zapytany, na ile prawdopodobne jest, że Putin sięgnie poza Ukrainę, stwierdził, że przede wszystkim chodzi o intencję. – Rozpoznaję ją u Putina na podstawie tego, co napisał i powiedział oraz na podstawie jego działań na Ukrainie. Obejmuje to również potencjał militarny. Rosja przeszła na gospodarkę wojenną. Tak więc potencjał obecnie rośnie – stwierdził niemiecki generał.