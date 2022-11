Influencerzy szykują się na wielkie zmiany. Nadchodzi zaostrzenie przepisów. Koniec z reklamowaniem usług medycyny estetycznej

Jest czas na dostosowanie się do zmian

Oznaczenia reklam w mediach społecznościowych. Co grozi za łamanie przepisów?

Oznaczenia reklam w mediach społecznościowych. Co grozi za łamanie przepisów?

"Za brak prawidłowego oznaczenia treści komercyjnych grozi kara do 10 proc. obrotu" - przypomina UOKiK.

Miesięcznie do UOKiK-u trafia średnio 300 sygnałów dotyczących potencjalnych naruszeń i stosowania wprowadzających w błąd oznaczeń treści komercyjnych lub ich braku w mediach społecznościowych.

Nowe wytyczne dla Influencerów. Precyzyjna instrukcja

Pod koniec września opublikowano rekomendacje Prezesa UOKiK dotyczące oznaczania treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych. To dokument, na który czekali nie tylko sami influencerzy, reklamodawcy i agencje PR, ale również konsumenci. Rekomendacje zawierają wiele praktycznych przykładów i graficznych propozycji - powstały po to, by pomóc internetowym twórcom prawidłowo oznaczać treści komercyjne.