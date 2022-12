Irytujący angielski „Święty”, czyli Simon Templar. W roli głównej: Roger Moore

Mało który bohater seriali kryminalnych jest tak wkurzający jak „Święty”, czyli Simon Templar, grany przez Rogera Moora. Brytyjczycy w latach 60. natłukli ponad 100 odcinków tego tasiemca. Miał to być wielki pean na część angielskiej potęgi, kultury i sprytu tytułowego „Świętego”. Oglądany po latach wciąż zdumiewa swą topornością.

Amerykanie zachwyceni

„Święty” to rodzaj quasi-detektywa, rywalizującego ze Scotland Yardem, babiarz, elegant i smakosz. Odziewa się w tweedy, jeździ luksusowym, jak na lata 60., volvo P1800, mówi wszystkimi językami świata i okrada wyłącznie kryminalistów. Próbuje aresztować go inspektor Claude Eustace Teal, jednak w każdym odcinku wychodzi na durnia. Swój przydomek „Święty” zawdzięcza swoim inicjałom (ST to angielski skrót określający świętego).

Wszystko jest tak przewidywalne, że aż trudno uwierzyć w globalną ongiś popularność tego serialu. Mógł się podobać w Anglii, mógł się podobać w demoludach, ale w Stanach? A przecież to tam „Święty” była najbardziej kasowym filmowym teleproduktem z Wysp. Prawdopodobnie z powodu amerykańskich kompleksów, każących jankesom wierzyć w to, że co angielskie - z założenia musi być lepsze.