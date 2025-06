Jest nowa data startu misji Ax-4. Polak Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci w kosmos 10 czerwca. "Chce się cieszyć każdą chwilą w kosmosie" Marcin Koziestański

Start misji Ax-4 z Polakiem Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) odbędzie się we wtorek 10 czerwca - podała we wtorek firma Axiom Space. Jesteśmy przygotowani i gotowi do startu – zapewnili we wtorek członkowie załogi misji na specjalnej konferencji.