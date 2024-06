Joe Biden mówi, jakich celów w Rosji Ukraina nie może atakować amerykańską bronią

W rozmowie z dziennikarzem ABCNEWS padło pytanie o to, jakie cele mogą amerykańskimi rakietami razić w Rosji Ukraińcy. Joe Biden był nieugięty i powiedział, że ta broń nie zostanie użyta do ataku na Moskwę lub Kreml .

Czy broń była używana w Rosji?

David Muir spytał Bidena, czy broń wyprodukowana w USA była już używana w Rosji? Biden nie odpowiedział bezpośrednio, ale dał jasno do zrozumienia, że Kijów ​​nie będzie upoważniony do wykorzystania jej doo ataku na stolicę lub siedzibę rządu Rosji. „Są upoważnieni do użycia po drugiej stronie granicy do ataków na określone cele” – Biden powiedział Muirowi o amerykańskiej broni. „Nie zezwalamy na ataki większe nic w promieniu 200 mil ( 320 km-red) w głąb Rosji i nie zezwalamy na ataki na Moskwę i Kreml.