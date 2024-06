Katastrofa kolejowa w Czechach. Dwa pociągi zderzyły się czołowo w Pardubicach. Jest wiele ofiar - WIDEO

Katastrofa kolejowa w Czechach: mogło dojść do wycieku

Co z systemem bezpieczeństwa?

Katastrofa kolejowa w Czechach

Do katastrofy doszło w nocy ze środy na czwartek w Pardubicach w Czechach, gdzie ekspresowy pociąg pasażerski firmy RegioJet zderzył się z pociągiem towarowym czeskich kolei państwowych.

Do wypadku doszło na głównej trasie kolejowej z Pragi do Koszyc we wschodniej Słowacji.