Kierowca zginął zjeżdżając z zawalonego mostu. Teraz jego rodzina pozywa Google

Philip Paxson, sprzedawca urządzeń medycznych i ojciec dwójki dzieci, utonął po tym, jak jego Jeep Gladiator wpadł do rzeki Snow Creek w Hickory we wschodniej części Stanów Zjednoczonych, w stanie Karolina Północna. Zgodnie ze złożonym w Wake County Superior Court pozwem, Paxson wracał do domu z dziewiątych urodzin swojej córki przez nieznaną mu okolicę. Wtedy to Mapy Google miały pokierować go przez most, który zawalił się dziewięć lat wcześniej i nigdy nie został naprawiony.