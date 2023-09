Podtapiała dziecko i wkładała je do zamrażarki

Miał to być test dla ojca

Kiedy funkcjonariusz zabierał McDonald do więzienia, kobieta powiedziała, że jej zachowanie miał być formą testu, mającego na celu sprawdzenie, czy ojca dziecka to „w ogóle to obchodziło”. Dodała, że podtapiała swoje dziecko, aby Neal do niej wrócił. Przyznała, że zrobiła to „na złość”.