"Tak wygląda praca policjantów na pierwszej linii". Szokujące zachowanie zwolenników opozycji - WIDEO

We wtorek głośno było o interwencji policji podjętej w Otwocku wobec posłanki Koalicji Obywatelskiej Kingi Gajewskiej, która miała zakłócać porządek publiczny. Stołeczna policja oświadczyła, że funkcjonariusze nie mieli świadomości, że mają do czynienia z parlamentarzystką. "Policjanci, podejmując interwencję w Otwocku, wobec jednej z osób nie mieli świadomości, że mają do czynienia z panią poseł. Niezwłocznie po okazaniu legitymacji poselskiej czynności legitymowania zaprzestano" – podkreśliła Komenda Stołeczna Policji na platformie X (dawniej Twitter).