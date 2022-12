Kim w rzeczywistości był Święty Mikołaj? Zobacz, skąd się wzięła historia słynnej postaci Mariusz Grabowski

Rosyjska ikona przedstawiająca św. Mikołaja Domena publiczna/Wikipedia

Święty Mikołaj to nie groteskowy korpulentny brodacz w czerwonym wdzianku i w pakiecie z reniferami, lecz starożytny biskup Miry w Licji. Czczony do dziś zarówno przez katolików jak i prawosławnych. To na bazie jego życiorysu powstała legenda o miłym staruszku, który odwiedza dzieci na całym świecie.