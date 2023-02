Kłopoty pasażerów linii Wizz Air. Już drugi dzień nie mogą odlecieć z Maroka do Polski Piotr Kobyliński

Polscy pasażerowie linii Wizz Air mają problem z powrotem do kraju z Maroka Fot: Przemysław Świderski / Polska Press

Pasażerowie samolotu linii Wizz Air z Maroka drugi dzień nie mogą odlecieć do Polski – dowiedziała się Polska Agencja Prasowa we wtorek wieczorem od oczekujących na powrót Polaków. Według nich linie nie podają, kiedy uszkodzony w poniedziałek samolot będzie gotów do lotu i kiedy wrócą do kraju.