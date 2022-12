Kolejny świetny start Polaków. Kubacki wciąż liderem Pucharu Świata. "Kamil Stoch już się zbliża!" Zbigniew Czyż

Dawid Kubacki podczas sobotniego konkursu w Engelbergu. epa/pap

Nie patrzyłem na to, co inni robią, zrobiłem to, co miałem i się udało. Fajna nagroda za robotę, którą wykonałem. Fajnie, że z Dawidem stanęliśmy na podium, a dobrze by było, żebyśmy w trzech stanęli na podium. Kamil już się zbliża" - powiedział po konkursie w Engelbergu Piotr Żyła, który w pierwszych podczas tego weekendu zawodach w Szwajcarii, zajął trzecie miejsce.