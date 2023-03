Krótka piłka: Dlaczego warto docenić emocje, które funduje Kolejorz. Z dedykacją dla wszystkich, którzy w poważaniu mają historię

OK, można nie lubić Lecha, można nie pałać sympatią do jego właścicieli, zawodników i/lub kibiców, ale żeby czepiać się skutecznej wyjazdowej taktyki - nawet jeśli była nader ostrożna, czy wręcz bojaźliwa, albo z lekceważeniem wypowiadać się o randze LKE - tego już (biorąc pod uwagę nasze realia i „sukcesy” odniesione w ostatnich latach przez polskie kluby) zupełnie nie rozumiem.

Warto znać historię

Na jakiej bowiem sensownej podstawie można krytykować awans mistrza Polski o tej porze roku w jakimkolwiek europejskim pucharze? Czyżby w poprzednich sezonach nasi ligowcy lepiej prezentowali się w bardziej prestiżowych rozgrywkach i właśnie taką skuteczną postawą rozpieścili kibiców?

Otóż nie! Faza grupowa Ligi Europy okazała się przed rokiem zbyt trudna do przebrnięcia dla Legii, zaś dla Lecha był to próg nie do przeskoczenia przed dwoma laty. Natomiast wcześniej – aż przez trzy sezony! - polskie kluby bezskutecznie biły się nawet o udział w grupie, przepadając w kwalifikacjach; byliśmy zatem jako federacja, i to delikatnie określając, na marginesie poważnego futbolu. A nawet – poza nawiasem. Skąd zatem biorą się te mocarstwowe zapędy?