Książę Harry i Meghan ochrzcili Lilibet. Na uroczystości nie pojawiły się osoby z rodziny królewskiej. To była zaplanowana intryga? Damian Kelman

Na chrzcie córki księcia Harry'ego nie było rodziny królewskiej. Wszystko zostało zaplanowane tak, by nikt nie mógł się pojawić? PAP/Avalon

Na początku marca odbył się chrzest córki księcia Harry'ego i Meghan. W uroczystości nie wziął udziału nikt z rodziny królewskiej, chociaż para poinformowała, że zaproszenia zostały wysłane. Wszystko wskazuje na to, że książę postarał się o to, by nikt z jego rodziny nie dotarł na uroczystość.