Kto zagra w wielkim finale MŚ w Katarze? Kazimierz Węgrzyn specjalnie dla nas: Takie jest moje zdanie

Za nami ćwierćfinały mistrzostw świata w Katarze. Większą niespodzianką było odpadnięcie Brazylii po porażce z Chorwacją, czy awans do półfinału reprezentacji Maroka?

Myślę, że to były dwie bardzo duże niespodzianki, traktowałbym je po równo. Druga połowa i dogrywka meczu Brazylii z Chorwacją rozgrywane były pod dyktando zespołu z Ameryki Południowej, a jednak to Chorwacja zagra w półfinale. Aktualny wicemistrz świata nie stwarzał zbyt wielu sytuacji bramkowych i tak naprawdę, tylko jedna dogodna okazja pozwoliła im doprowadzić do dogrywki, a potem wygrać w serii rzutów karnych. Awansu Maroka do grona czterech najlepszych drużyn na mundialu z kolei nikt się nie spodziewał. W pewnym momencie widzieliśmy co prawda, że może na mundialu sprawić jakąś niespodziankę, ale wyeliminowania Portugalii się nie spodziewałem.

Przed nami półfinały. W pierwszym, we wtorek, Argentyna zmierzy się z Chorwacją. Kto jest pana faworytem?

Zdecydowanie Argentyna. Chorwacja gra dobrze, ale nie ma siły przebicia w ataku, brakuje jej typowej dziewiątki. Na dwudziestym metrze od bramki rywala, w grze Chorwacji coś się zatrzymuje. Patrząc na postawę Argentyny i Leo Messiego, widać, że ta reprezentacja pewnym krokiem zmierza do finału.