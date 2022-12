Co dalej z selekcjonerem reprezentacji Polski Czesławem Michniewiczem? Michał Listkiewicz specjalnie dla nas: Spójrzmy prawdzie w oczy

Wkrótce dowiemy się, czy Czesław Michniewicz pozostanie na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski, czy pożegna się z posadą. Za jakim jest pan rozwiązaniem?

Na szczęście, to nie jest już moje zadanie. Jako prezes PZPN-u zatrudniałem i zwalniałem kilku trenerów i wiem jak trudny to jest moment. Ostateczną decyzję uzależniłbym od rozmowy z selekcjonerem i od tego jaką wizję na dalsza pracę z kadrą ma trener Michniewicz. Reprezentacja Polski na pewno będzie przebudowywana przed mistrzostwami Europy, które dopiero za dwa lata. W piłce nożnej, to jest bardzo dużo czasu. Jeśli deklaracje Czesława Michniewicza byłyby budujące i że tak powiem rokujące, ja bym selekcjonera pozostawił na stanowisku.

Rozmowa to jedno, ale liczą się przede wszystkim fakty i to, czego dokonał z kadrą Czesław Michniewicz, a czego nie udało się mu osiągnąć. Co przemawia za pozostawieniem obecnego selekcjonera na stanowisku najważniejszego trenera w polskiej piłce nożnej?

Z pewnością za trenerem przemawiają wyniki. Po pierwsze, wygraliśmy baraże o awans na mistrzostwa świata z bardzo silnym zespołem, ze Szwecją. Zagraliśmy na mundialu w Katarze, czego nie doświadczyło kilka innych, naprawdę silnych reprezentacji, takich jak chociażby Włochy. Na mundialu wyszliśmy z grupy i wypadliśmy teoretycznie lepiej niż Belgia, czy Niemcy, które z turniejem pożegnały się już po fazie grupowej. To wszystko jest zasługą Czesława Michniewicza.