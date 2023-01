Lionel Messi upamiętniony w Argentynie. Tym razem w polu kukurydzy - WIDEO

Leo Messi w polu kukurydzy

Nasiona kukurydzy były rozsiewane według specjalnie opracowanego algorytmu – tak, by w miejscu przedstawiającym twarz kapitana „Albicelestes” kukurydza rosła gęściej.

Wizerunek Messiego widoczny jest z lotu ptaka. Piłkarze z Ameryki Płd. mistrzostwo globu zdobyli w Katarze po raz trzeci w historii i pierwszy od 1986 r., gdy do triumfu poprowadził zespół Diego Maradona.

Kod do siewników, dzięki któremu możliwe było posadzenie roślin w konkretnym miejscu, by stworzyły zaplanowany obraz, stworzył inżynier Carlos Faricelli, kóry zapowiedział, że udostępni go wszystkim rolnikom w Argentynie, którzy będą chcieli „zasadzić” podobiznę Messiego.