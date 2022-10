Literacka Nagroda Nobla. Dr Krzysztof Cieślik: Kiedy literatura staje się sprawą poglądów, to przestaje chodzić o literaturę Joanna Grabarczyk

Dr Krzysztof Cieślik jest polskim tłumaczem literatury współczesnej oraz krytykiem literackim, współwłaścicielem wydawnictwa ArtRage oraz członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, a także pracownikiem Instytutu Książki. Fot. Joanna Grabarczyk

Nagroda im. Alfreda Nobla, przyznawana rokrocznie w pięciu różnych dziedzinach, to bez wątpienia najbardziej prestiżowe wyróżnienie świata. Ojciec chrzestny nagrody, Alfred Nobel, znany jest głównie jako wynalazca dynamitu, choć za życia opatentował ponad 300 wynalazków. Wskazując literaturę jako jedną z dziedzin, w jakiej laury jego imienia powinny być przyznawane, fundator nagrody zastrzegł, by rok do roku trafiała ona do autora, którego książka jest „najbardziej wyróżniającym się dziełem w kierunku idealistycznym”. Czyżby była to częściowa odpowiedź na wyrzuty sumienia, które targały Noblem z powodu wykorzystywania jego wynalazków i patentów nie zawsze w pokojowym i moralnym celu?