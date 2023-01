Madonna ma sześcioro dzieci. Mówi o trudach macierzyństwa. "To była najtrudniejsza bitwa"

Madonna ma sześcioro dzieci: 26-letnią córkę Lourdes z byłym chłopakiem, Carlosem Leonem, 22-letniego syna Rocco, z byłym mężem Guyem Ritchiem. Wychowuje również adoptowane rodzeństwo: 17-letniego Davida i 16-letnią Chifundo „Mercy” oraz 10-letnie bliźniaki, Esterę i Stellę, które adoptowała z Malawi.

"Ponieważ kimkolwiek jesteś, posiadanie dzieci i ich wychowywanie to dzieło sztuki. I nikt ci nie daje instrukcji. Trzeba uczyć się na błędach. To zawód, który wymaga dużo czasu. I to jest wyczerpujące, bo nigdy nie ma odpoczynku" - podkreśliła.