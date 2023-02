Mikołaj K. usłyszał zarzuty. Aktor znany m.in z serialu "Pierwsza miłość" zalega z alimentami. Jaka kara mu grozi?

Jak donosi portal "Super Express" znany polski aktor otrzymał akt oskarżenia wydany przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Mikołaj K., który wcześniej oskarżany był przez partnerkę, teraz otrzymał decyzję sądu.

Aktor, który największą sławę zyskał dzięki serialowi "Pierwsza Miłość", ma problemy z prawem przez swoje zaniedbanie względem dzieci. Został oskarżony jest za niepłacenie alimentów w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 15 lipca 2021 roku.

Określonego co do wysokości wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie na rzecz synów – M.K. w kwocie 1500 złotych miesięcznie i R.K. w kwocie 1500 złotych miesięcznie. Wskutek tego łączna wysokość powstałych zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, tj. o czyn z art. 209 par. 1 k.k. - powiedziała w rozmowie z se.pl rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej w Warszawie, Aleksandra Skrzyniarz.