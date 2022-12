„Mizantrop” – kremowy ptyś, nie golonka. Mądra zabawa według receptury Jana Englerta

Ile razy zdarzało mi się, ze oglądałem jedno z najlepszych przedstawień roku pod sam jego koniec? Tak jest w przypadku „Mizantropa” Molière’a, którego przyrządził Jan Englert na najmniejszej scenie Studio Teatru Narodowego.

Sam Molière w polskim teatrze anno domini 2022 nie jest niespodzianką. Mamy jego 400. urodziny. Pełno go na różnych scenach, dopiero co oglądałem tegoż „Mizantropa” w łódzkim Teatrze imienia Stefana Jaracza, w reżyserii Edwarda Wojtaszka. Aktor, reżyser i autor z XVII wieku pozostał w Polsce popularny. Grywa się go, ba szuka w jego tekstach rozmaitych współczesnych sensów.

Kremowy ptyś i nieoczywistości uchwycone

Englert nie uchyla się od tych poszukiwań, choć w wypowiedziach publicznych, między innymi w wywiadzie ze mną, przyznał, że pytania o szczerość i obłudę mają nieco inne znaczenie dziś, w czasach, kiedy wszystko jest na sprzedaż, choćby dzięki mediom społecznościowym. Tyle że jak mówi, to tekst inteligentny, więc warto go wystawić dla niego samego. Codzienny repertuar to golonka, a jemu zachciało się przyrządzić kremowego ptysia. Zabawa formą, zabawa w teatr, udaje się pod warunkiem poziomu wykonania najwyższej próby. Więc tu dostajemy taki poziom.