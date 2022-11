Motyw śmierci w malarstwie, czyli jak namalować ostateczność. Zobacz obrazy Beksińskiego, Goyi, Boscha czy Malczewskiego

Motyw śmierci w malarstwie

Niektórzy mistrzowie, choćby pochodzący z Niderlandów Hieronim Bosch, próbowali zaprząc śmierć w okowy późnośredniowiecznej idei odrodzenia człowieka, inni, jak Caravaggio, traktowali ją jako wygodny motyw do realizacji warsztatowych eksperymentów. „Triumf śmierci” Pietera Bruegla to najbardziej rozpoznawalny obraz z dziedziny tanatologii w historii malarstwa. Od 1562r. ta niewielka, nieco ponad metr na półtora, namalowana na desce wizja zagłady ludzkości przez armię zombi, wciąż działa na ludzką wyobraźnię w sposób niemal hipnotyczny.

Motyw śmierci można też przedstawić egzystencjalnie. Tu doskonale pasowałyby wszystkie płótna ze śmiercią Chrystusa, ale też spora cześć dzieł Jacka Malczewskiego, uwielbiającego pokazywać to, co niedopowiedziane pod postacią zdrowych wiejskich dziewuch z kosami. Jest wreszcie śmierć alegoryczna, którą traktuje się jako klucz do zrozumienia innych sfer ludzkiego bytu. Na przykład historii Polski. Zdumiewające, ile wątków tanatalnych znalazło się w twórczości polskich malarzy. Być może z wyjątkiem jednego z najposępniejszych płócien, jakie zostawił Gierymski - „Trumny chłopskiej”, gdzie akurat śmierć sprowadzona została do codziennej udręki z losem. Co zresztą w niczym nie zmienia faktu, że tanatalogia przeniesiona na obraz wciąż jest dla człowieka obiektem fascynacji.