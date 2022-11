MŚ 2022. Nieuznany gol w meczu Katar - Ekwador. Spięcie ekwadorskiego kibica z Katarczykami - WIDEO

Mecz Katar – Ekwador. Kontrowersyjny nieuznany gol

Już w trzeciej minucie meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata w Katarze doszło do pierwszej kontrowersji. Po analizie VAR (wśród sędziów VAR zasiadał Polak Tomasz Listkiewicz) nie uznano bramki, strzelonej przez zespół z Ameryki Południowej.

Mecz otwarcia Ekwadoru z Katarem budził ogromne emocji z dwóch powodów. Po pierwsze, było to pierwsze spotkanie na mistrzostwach świata. Po drugie, kilka dni przez startem turnieju w mediach zaczęły…

Choć dokładne analizy pokazały, że doszło do minimalnego spalonego, reakcją większości oglądających mecz na decyzję arbitra był szok. Media społecznościowe zalała fala komentarzy, sugerujących sędziowanie na rzecz Kataru.

Pierwszy mecz mundialu 2022. Reakcje kibiców Ekwadoru

Zdenerwowało to kibiców gospodarzy, którzy zaczęli wygrażać Peterowi i niezbyt grzecznie żądać, by ten „się zamknął”. Inny wzywał kłócących się, by ci się uspokoili, krzycząc „relax, relax”.