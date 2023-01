MŚ w piłce ręcznej. Polska-Czarnogóra. Grzegorz Tkaczyk specjalnie dla nas: Mamy duży potencjał

Reprezentacja Polski nie awansuje do ćwierćfinału i nie powalczy o medale mistrzostw świata. Spodziewał się pan więcej po występie Biało-Czerwonych na mundialu?

Z racji tego, że turniej współorganizowany jest w Polsce, to tak, spodziewałem się więcej. Także same wypowiedzi zawodników i trenera przed mistrzostwami, że chcą powalczyć o ćwierćfinał dawały podstawy do oczekiwania lepszego wyniku. Liczyłem również na trochę inny styl gry reprezentacji, zwłaszcza w spotkaniach ze Słowenią i Arabia Saudyjską. Ten ostatni mecz, mimo, że wygrany, delikatnie mówiąc nie porywał.

Polacy przegrali trzy mecze z zespołami ze światowej czołówki, Francją, Słowenią i Hiszpanią. Nie stać obecnie naszej kadry na skuteczne nawiązanie walki z zespołami tej klasy, nawet przed własną publicznością?

Jak widać chyba jeszcze nie, chociaż mamy duży potencjał. Zawodnicy z pierwszej siódemki reprezentują barwy bardzo dobrych klubów, z Kielc, Płocka, czy niemieckiej Bundesligi. Potencjał jest większy niż wyniki osiągane przez kadrę na mistrzostwach.