Nie żyje Peter Hardy. Ciało aktora znaleziono na plaży. Znamy przyczynę śmierci Małgorzata Puzyr

Nie żyje aktor Peter Hardy. Jego ciało znaleziono na australijskiej plaży fot. Pixabay

Nie żyje Peter Hardy. Ciało australijskiego aktora zostało znalezione na plaży. Gwiazdor miał wypadek podczas tzw. snurkowania. Na co dzień mieszkał w Londynie, do Australii przyleciał w odwiedziny do matki.