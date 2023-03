Nieprawdopodobna seria trwa! Hit dla Projektu [GALERIA] Zbigniew Czyż

Przy pełnych trybunach hali COS Torwar Projekt Warszawa wygrał 3:2 (29:27, 32:34, 22:25, 25:19, 15:10) z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Starcie warszawian z liderem Plus Ligi trwało prawie 3 godziny i było niezwykle emocjonujące. Najbardziej wartościowym graczem meczu został holenderski atakujący Projektu Niels Klapwijk. Zapraszamy do zobaczenia galerii ze spotkania na szczycie Plus Ligi.