Iga Świątek: Czasami chcę się wyciszyć, pobyć sama ze sobą Zbigniew Czyż

Iga Świątek nie kryła zadowolenia ze swojej postawy w wygranym 6:0, 6:1 pojedynku z amerykańską tenisistką Claire Liu, którym zainaugurowała występ w turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Indian Wells. Teraz spotka się z Kanadyjką Biancą Andreescu. Podoba mi się to, jak reagują na mnie fani, ale z drugiej strony czasami chcę się wyciszyć, pobyć sama ze sobą. Staram się to wszystko wypośrodkować, dać też fanom to, czego oczekują, bo doceniam ich wsparcie. Muszę jednak zachować równowagę i skupić się na swojej pracy - mówi Iga Świątek.