Nowy album Miley Cyrus. Teledysk do "River" podbija sieć. Jej fani czekali na to od dawna

Nowy album Miley Cyrus. Co na nim znajdziemy?

Album nagrany został w Los Angeles i wyprodukowany z Kidem Harpoonem, Gregiem Kurstinem, Mike WiLL Made-It oraz Tylerem Johnsonem.

30-letnia wokalistka na nowej płycie rozlicza się z aktualnych stanów fizycznych i psychicznych. Miley Cyrus porusza temat miłości do samej siebie i nawiązuje do prywatnych doświadczeń.

Teledysk do "River". Czym zainspirowała się Miley Cyrus?

Gwiazda pokazała światu również teledysk do nowego singla "River". W dokumencie "Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)" na Disney+ opowiedziała, co było jej inspiracją do utworu.