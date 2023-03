Otodontoskopia w służbie badań kryminalistycznych

Odonstoskopia to dziedzina wielce praktyczna: skoro ślady zębów występują na ciele jako następstwo działań na tle seksualnym albo obrony, to należy taki ślad sfotografować albo wykonać odlew silikonowy. Koniecznie trzeba przy tym użyć stosownej podziałki.

Zęby na ciele człowieka

Do indywidualnych cech identyfikacyjnych zębów zalicza się budowę, rozmieszczenie w łuku, uszkodzenia, strukturę budowy szkliwa, mikronierówności na powierzchni. Cecha identyfikacyjna układu zębów to ich ustawienie w łuku, braki w uzębieniu, wielkość. Szczegółowe cechy identyfikacyjne zęba to wszelkie charakterystyczne dla niego ubytki, uszkodzenia itp.

Zaburzone proporcje

A co ma do odontoskopii popkultura? Otóż niejaki dr Hoon Park, koreański stomatolog specjalizujący się we wszczepianiu implantów, a jednocześnie wielbiciel mrocznych horrorów, ułożył ranking bohaterów filmów grozy charakteryzujących się wyjątkowo fatalnym uzębieniem. Wygrała Baba Jaga z fimu „O królewnie Śnieżce i 7 krasnoludkach” (uzasadnienie: „Utrata niemal wszystkich zębów w niekorzystny sposób zaburzyła proporcje jej twarzy. Skutkiem było również przybliżenie podbródka do nosa”). Tuż za nią znalazł się Freddy Krueger („Jego zęby są nie tylko krzywe i zbyt szeroko rozstawione, ale też ma-ją kojarzący się z krwią kolor”).

Na trzecim miejscu Park sklasyfikował en masse orków z trylogii „Władca Pieścieni” („Każdy przedstawiciel gatunku ma problemy ze zgryzem - powszechną chorobą wśród orków była parodontoza spowodowana potworną ilością kamienia nazębnego”).