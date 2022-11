Paulina Smaszcz zdradziła, czy przeprosi Izabelę Janachowską. Nawet się nie zawahała

Kilka dni temu Paulina Smaszcz skonfliktowała się również z Izabelą Janachowską i Iwoną Pavlović. O byłej tancerce powiedziała, że "wychodzi za mąż za milionera, czyli "strzela sobie z nim dzidziusia, a on opuszcza żonę, która jest w średnim wieku". Skrytykowała również jurorkę "Tańca z Gwiazdami", zarzucając jej rozbicie małżeństwa.

- Co to są za ekspertki? Iwona Pavlović, która rozbiła rodzinę mężczyzny z trojgiem dzieci i troje dzieci zostało po rozwodzie? Sama nie ma dzieci i radzi mi, matce? Iza Janachowska, która wychodzi za mąż za milionera, czyli strzela sobie z nim dzidziusia, a on opuszcza żonę, która jest w średnim wieku? - mówiła.