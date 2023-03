Paweł Janas - W futbolu wrażenie artystyczne nigdy nie będzie ważniejsze od wyniku. A Santos jest ostatnią nadzieją... Lewandowskiego!

Jak człowiek, który od ponad półwiecza ma kontakt z polskim futbolem na najwyższym poziomie, ocenia obecną kondycję najpopularniejszej dyscypliny w Polsce?

Idziemy do przodu. Na wielu płaszczyznach, również jeśli chodzi o szkolenie; nawet jeśli jeszcze nie wszyscy chcą - lub potrafią - to dostrzec. Sportowo też nie jest najgorzej, skoro na mundialu w Katarze reprezentacja Polski awansowała do najlepszej 16-tki na świecie. Jeśli mam być szczery, to dziwię się tym wszystkim utyskiwaniom na styl zespołu Czesława Michniewicza. Bo to w mojej ocenie kwestia drugorzędna. W pierwszej kolejności zawsze liczy się wynik. Tak wysoko nie byliśmy na mundialach od 1986 roku, zatem nawet ci, którym do gustu nie przypadł sposób gry naszego zespołu, powinni docenić ten fakt. Miałem tę przyjemność, jaką dla piłkarza jest występ w finałach mistrzostw świata, w Hiszpanii w 1982 roku rozegrałem wszystkie siedem meczów, począwszy od pierwszego grupowego, skończywszy na spotkaniu o 3. miejsce. Wiem, jaka jest skala trudności na mundialu również z perspektywy selekcjonera, więc ja doceniam ten wynik. Nie był to na pewno największy sukces polskiego futbolu, ale od tego, że wynik w Katarze był najlepszy od 36 lat, nikt nie ucieknie. Nie ma zresztą powodu.