Pięć pytań do Sebastiana Kalety. "Pakt migracyjny powinien zostać wycofany w nowej kadencji PE"

Polacy obawiają się napływu migrantów związku z przyjęciem Paktu Migracyjnego. Czy te obawy są słuszne? Jeśli tak, to co trzeba w tej kwestii zrobić w PE?

Obawy są jak najbardziej uzasadnione i realne. Pakt migracyjny zakłada, że Komisja Europejska będzie mogła Polsce narzucać dowolnie w każdym roku wymaganą liczbę migrantów do przyjęcia. Migrantów, którzy zapraszani byli do Niemiec i Francji, lecz nie są już tam mile widziani. Premier Francji Gabriel Attal wyraźnie wskazał, że to właśnie Polska ma ich teraz przejmować. Jeśli tego nie uczynimy, to KE nałoży 20 tysięcy kary za każdego nieprzyjętego, a można założyć że w razie zapłacenia tego swoistego okupu w kolejnym roku będą zwiększane liczby migrantów do przyjęcia, a zatem i stawka okupu. Rząd Tuska po cichu zgadza się na to. Parlament Europejski kolejnej kadencji będzie miał wpływ na kształt Komisji Europejskiej na kolejne lata, a zatem może wycofać ten pakiet.